Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı hayatını kaybetti - Son Dakika

Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı hayatını kaybetti

Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı hayatını kaybettiYOZGAT'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı hayatını kaybetti YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Sorgun Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde geçen 24 Mart'ta arkadaş grubuyla doğum gününü kutladı. Kutlama sırasında Salkım, başından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılıp, ilk tedavisi ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Salkım, 3 gün süren yaşam savaşını bugün kaybetti. Salkım'ın cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Salkım'ın silahla vurulmasıyla ilgili olay sırasında evde bulunan 4 kamu görevlisi arkadaşı gözaltına alındı. 2'si astsubay, 1'i adliye çalışanı olan 4 kamu görevlisi ifadelerinde, Özlem Salkım'ın elinde silahla oynarken kazayla kendisini vurduğunu ileri sürdü. Silahın ise Salkım'ın astsubay arkadaşı A.M'ye ait olduğu belirlendi. 4 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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