Doğum günü kutlamasında başından vurularak ölen savcı toprağa verildi - Son Dakika

Sorgun Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde geçen 24 Mart'ta arkadaş grubuyla doğum gününü kutladı. Kutlama sırasında Salkım, başından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılıp ilk tedavisinin ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Salkım, dün gece hayatını kaybetti. Salkım'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak sabah saatlerinde memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Bulak köyüne getirildi.

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