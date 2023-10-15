Bursa doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp yaklaşık 50 metre savrularak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada yeni yaşını kutlayan Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Eda Nur Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medyada doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.Saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Eda Nur Baykay, doğum gününü arkadaşları Sıla Çelik, Sinan Karakuş ve Adem Duran ile Bursa kent merkezinde kutladı. Kutlamanın ardından 4 arkadaş, Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil ile İnegöl ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Ankara Bulvarı, Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre savrulan otomobil, önce trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Doğum günü kutlamasından dönen 4 arkadaşın korkunç kaza sonucu hayatını kaybettiği Bursa'da yaşanan olay - Son Dakika