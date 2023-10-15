 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Doğum günü kutlamasından dönen 4 arkadaşın korkunç kaza sonucu hayatını kaybettiği Bursa'da yaşanan olay - Son Dakika

Doğum günü kutlamasından dönen 4 arkadaşın korkunç kaza sonucu hayatını kaybettiği Bursa'da yaşanan olay

Son Güncelleme: 15.10.2023 06:37

Bursa'da doğum günü kutlamasından dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kazadan 1 saat önce doğum günü pastasıyla çekilen videoyu sosyal medyada paylaşan Eda Nur Baykay'ın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp yaklaşık 50 metre savrularak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada yeni yaşını kutlayan Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Eda Nur Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medyada doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.

Saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Eda Nur Baykay, doğum gününü arkadaşları Sıla Çelik, Sinan Karakuş ve Adem Duran ile Bursa kent merkezinde kutladı. Kutlamanın ardından 4 arkadaş, Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil ile İnegöl ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Ankara Bulvarı, Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre savrulan otomobil, önce trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 ARKADAŞ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde, otomobilde sıkışan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılan sürücü Adem Duran ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Duran, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi altında trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

EDA NUR'UN SON GÖRÜNTÜLERİ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDAN

Eda Nur Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.
Kaynak: DHA

Bursa, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğum günü kutlamasından dönen 4 arkadaşın korkunç kaza sonucu hayatını kaybettiği Bursa'da yaşanan olay - Son Dakika


Son Dakika
00:40 İsrail, Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi
23:57 İran, İsrail'e müdahale tehdidinde bulundu
23:21 Suudi Arabistan, İsrail'le tüm normalleşme sürecini dondurma kararı aldı
23:21 DSÖ'den, ''Gazze'deki hastaneleri boşaltın'' diyen İsrail'e şiddetli kınama
23:07 İsrail, Suriye'den atılan roketin kaynağını vurdu
22:40 İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı
21:43 İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas, Filistinlilerin güneye gitmesini engelliyor
20:59 Kocaeli'de taksi şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
20:41 Kassam Tugayları'ndan kara harekatına hazırlanan İsrail'e görüntülü yanıt: Sizi bekleyen budur
20:27 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye kara harekatı yapmak için emir bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2023 07:39:25. #1.13#
SON DAKİKA: Doğum günü kutlamasından dönen 4 arkadaşın korkunç kaza sonucu hayatını kaybettiği Bursa'da yaşanan olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement