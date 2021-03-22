Doğum günü kutlamasından hastane ve karantinaya: 13 kişiye korona teşhisi kondu - Son Dakika

Doğum günü kutlamasından hastane ve karantinaya: 13 kişiye korona teşhisi kondu

22.03.2021 19:21

Doğum günü kutlamasından hastane ve karantinaya: 13 kişiye korona teşhisi kondu Amasya'da doğum günü kutlaması sonrası aynı aileden 13 kişi korona virüse yakalandı Korona virüs (Kovid-19) risk haritasında kırmızı renkteki yüksek riskli illerden Amasya'da yapılan bir doğum günü kutlaması...

Doğum günü kutlamasından hastane ve karantinaya: 13 kişiye korona teşhisi kondu

Amasya'da doğum günü kutlaması sonrası aynı aileden 13 kişi korona virüse yakalandı

AMASYA - Korona virüs (Kovid-19) risk haritasında kırmızı renkteki yüksek riskli illerden Amasya'da yapılan bir doğum günü kutlaması sonrasında aynı aileden 13 kişi korona virüse yakalandı, 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan bir aile kız çocukları için doğum günü kutlaması tertip etti. Kutlamaya aynı aileden kişiler de katıldı. Eğlenip evlerine dağılan bireylerden bazıları, korona virüs semptomları yaşamaları üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Testlerin pozitif çıkması üzerine Amasya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Gerçekleştirilen izlem ve temaslı araması sonucu toplam 13 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ailenin yakınlarından Tuncay Çuhadar, "Doğum günü kutlaması sonrasında katılanlardan birkaçı rahatsızlanıyor. Korona virüs tespit edilmesinin ardından yapılan çalışmalarda 13 kişinin testi pozitif çıkıyor. 4 yakınımız hastanede tedavi altında. Diğerleri ise evlerinde karantinada" dedi.

"Taziye sonrası vakalar tespit edildi"

Kentin kırmızı renkteki yüksek riskli iller arasında olduğunu hatırlatan Amasya Tabip Odası Başkanı Dr. Dursun Ali Kodat da, "Uyarılara rağmen kırmızı kategorideki ilimizde pozitif vakalar artıyor. Doğum günü kutlamasının yanı sıra bir köyde de taziye sonrası vakalar tespit edildi" diye konuştu.

İnsanların kurallara uymakta direndiğine değinen Dr. Kodat, "İnsanlar kendisine gelmeyince, hastalıkla karşılaşmayınca tedbirlerin önemini anlamıyor. Mutlak suretle kurallara uymak lazım. Başka türlü bu pandeminin bitme ihtimali yok" şeklinde konuştu.

Amasya Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen denetimler kapsamında Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokaklarda vatandaşlara yönelik Hayat Eve Sığar kodu sorgusu yapmayı sürdürüyor. Pandemi tedbirleri değerlendirme toplantısına başkanlık eden Vali Mustafa Masatlı ise, "Son bir aydır ilimizin de içinde yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde yüksek oranlarda vaka artışı yaşanmakta. Bu durum ilimizi de etkilemektedir. İlimizdeki artışın en temel sebepleri Samsun ve Tokat illeriyle olan ilişkilerimizdir. Tüm ilçelerimizde kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, esnaf odaları ve diğer ilgililer yoğun şekilde denetim yapıyorlar. Ancak halkımızın ev ortamında çeşitli sebeplerle toplanması, maalesef birçok insanımızın hastalanmasına ve bazen de ölümüne sebep olabilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım"

Vatandaşlara seslenen Masatlı, "Sevdiklerinizin, ailenizin ve toplumun sağlığı için ev ziyaretlerinizi lütfen erteleyin. Devletimiz salgının tüm aşamalarında büyük bir özveriyle gerekli her türlü önlemi aldı. Bu aşamadan sonra ancak halkımızın daha duyarlı olmasıyla normalleşme sürecine geçebiliriz. Bu dönemde bir mecburiyetimiz yoksa ilimizden ayrılmayalım. Hatta gün içerisinde işyerlerimizden ve evlerimizden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Bu hastalığın genç, yaşlı her kesimi ağır olarak etkilediği birçok olumsuz örnekle ispatlanmıştır. 'Bana bir şey olmaz' anlayışıyla hareket etmeniz belki kendinizin, belki de bir başka insanın canına mal olabilir. Bir yıldır canla başla mücadele eden sağlık teşkilatımızı rahatlatmak, bu süreçten maddi olarak etkilenen esnafımızın mağduriyetini gidermek halkımızın duyarlığı ve vakaların azalmasıyla mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Doğum günü kutlamasından hastane ve karantinaya: 13 kişiye korona teşhisi kondu
Doğum günü kutlamasından hastane ve karantinaya: 13 kişiye korona teşhisi kondu
Doğum günü kutlamasından hastane ve karantinaya: 13 kişiye korona teşhisi kondu
Doğum günü kutlamasından hastane ve karantinaya: 13 kişiye korona teşhisi kondu

Koronavirüs, Hastane, Amasya, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Doğum günü kutlamasından hastane ve karantinaya: 13 kişiye korona teşhisi kondu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir Doğum günü kutlaması için bir araya gelen 13 kişi koronavirüse yakalandı HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a Nevruz soruşturması Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar
Kylian Mbappe, Ligue 1'de 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu Kylian Mbappe, Ligue 1'de 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu         
19:30
Kağıt toplayan gencin 3 kişi tarafından dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada Kağıt toplayan gencin 3 kişi tarafından dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada         
19:13
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
G.Saraylı futbolcudan milli maç öncesi çarpıcı sözler: Türkler ondan korkuyor G.Saraylı futbolcudan milli maç öncesi çarpıcı sözler: Türkler ondan korkuyor         
18:18
Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor         
18:07
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor         
17:03
Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı         
16:55
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti         
15:19
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 19:39:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğum günü kutlamasından hastane ve karantinaya: 13 kişiye korona teşhisi kondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei