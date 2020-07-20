Doğum günü kutlamasını yarıda kesip, sahilde gördükleri çöpleri topladılar - Son Dakika

İSTANBUL'da yaşayan ve yaptığı şarkılarla büyük beğeni toplayan şarkıcı Koray Albayrak (23), geldiği memleketi Van 'ın Erciş ilçesinde arkadaşlarının Van Gölü kıyısında düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katıldı. Albayrak, çevrede çöp olduğunu görünce doğum günü kutlamasını yarıda kesip, arkadaşlarıyla birlikte sahilde çöp topladı.

?Van kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesinde doğup büyüyen şarkıcı Koray Albayrak, tatil yapmak için memleketine geldi. Yaptığı şarkılar sosyal medyada tıklama rekoru kıran Albayrak için ilçede yaşayan arkadaşları da Van Gölü sahilinde sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Arkadaşları ile birlikte sahilde eğlenen Albayrak, bölgede çöp olduğunu görünce de kutlamalara ara verip, arkadaşlarıyla birlikte atıkları topladı. Çevre temizliği yaptıktan sonra kutlamalara devam eden Albayrak, "Arkadaşlarım doğum günümü kutlamak için pasta yaptırıp Van Gölü sahilinde hazırlık yapmış. Biz de annem ve yakınlarımla doğum günü kutlaması için sahile geldik. Pastayı kesip mumları söndürdük. Kutlama yapılırken sahildeki çöpleri fark ettim. Hemen doğum günü kutlamasını yarıda kesip pastalarımızı topladık. Önce gidip çarşıdan eldiven ve çöp torbaları aldık. Yaklaşık 15 kişiyle sahile atılmış çöpleri toplamaya başladık. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü, biz de bu değerimizi korumak zorundayız. Burada yaptığımız çöp toplamayla ilgili çalışmayı kendi sosyal medya hesaplarım üzerinden paylaşıp, toplumsal mesaj vermek istiyorum" dedi

- Ercişvan