Doğum günü kutlarken ağaçta asılı cesetle karşılaştılar - Son Dakika
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Doğum günü kutlarken ağaçta asılı cesetle karşılaştılar

16.04.2022 11:47
Doğum günü kutlarken ağaçta asılı cesetle karşılaştılar

ERZURUM'da millet bahçesinde arkadaşlarının doğum gününü kutlayan üniversite öğrencileri, ağaçta asılı cesetle karşılaştı.

ERZURUM'da millet bahçesinde arkadaşlarının doğum gününü kutlayan üniversite öğrencileri, ağaçta asılı cesetle karşılaştı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin Kemal D.'ye (60) ait olduğu belirlendi.

Olay, dün gece Yakutiye ilçesindeki Aziziye Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için millet bahçesinde buluştu. Pasta kesip kutlama yapan öğrenciler voleybol oynarken, top ağaçlık alana gitti. Topu almaya giden öğrenci, ağaçta asılı cesetle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan araştırmada cesedin Kemal D.'ye ait olduğunu belirledi. Kemal D.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öğrencilerden Davut Tanas (22), "Arkadaşımızın doğum gününü kutlamak için toplanmıştık. Parkta voleybol oynarken bir kişinin ağaçta asılı olduğunu gördük. Hemen polise bilgi verdik" dedi.


Doğum günü kutlarken ağaçta asılı cesetle karşılaştılar
Doğum günü kutlarken ağaçta asılı cesetle karşılaştılar
Doğum günü kutlarken ağaçta asılı cesetle karşılaştılar
Doğum günü kutlarken ağaçta asılı cesetle karşılaştılar
Doğum günü kutlarken ağaçta asılı cesetle karşılaştılar
Doğum günü kutlarken ağaçta asılı cesetle karşılaştılar
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Üniversite, voleybol, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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