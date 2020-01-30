Doğum günü masrafları depremzedelere bağış oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğum günü masrafları depremzedelere bağış oluyor - Son Dakika

Doğum günü masrafları depremzedelere bağış oluyor

6 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesinde çalışan personel, örnek bir projeye imza attı.

Doğum günü masrafları depremzedelere bağış oluyor, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesinde çalışan personel, örnek bir projeye imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, doğum günü pastası kesmek yerine depremzedelere bağış yaptı.


Özel günlerde israfın ve şaşalı kutlamaların arttığına, bu özel günlerin geleceğe bir umut olabileceğine dikkat çekmek isteyen personel, arkadaşlarının doğum gününde pasta kesmek ya da hediye almak yerine, doğum günü olan kişinin adına depremzedelere bağış yaparak makbuzunu veriyor. "Bir yetim sevindir" adı altında başlatılan kampanyada Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım yapıldı. Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, aralarında topladıkları parayı Ayşen Durmaz adına deprem hesabına yatırdı. Durmaz, "Müdürüme ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En anlamlı doğum günüm oldu. Böyle bir projeden dolayı mutlu oldum. İnşallah bir umut olmuştur" şeklinde duygularını dile getirdi.


Sosyal İşler Müdürü Salih Durak ise, "Doğum günlerinde hediyeyi ve pasta kesmeyi bıraktık. Dedik ki doğum günümüz bir yetime umut olsun. Ayşen kardeşimizin de bugün doğum günü; aramızda topladığımız parayı Elazığ'daki depremzedelere makbuz olarak yatırdık. Bugün hediye olarak hep beraber makbuzu kardeşimize verelim, Ayşen'in doğduğu gün oradaki bir kardeşimize umut olsun" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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