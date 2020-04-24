Doğum günü olan tüm çocuklara yaş pastalı jest - Son Dakika
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Doğum günü olan tüm çocuklara yaş pastalı jest

12 dakika önce

Doğum günü olan tüm çocuklara yaş pastalı jest -Doğum günü olan çocuklara Vefa Sosyal Destek gurubundan pasta jesti -Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz;

Doğum günü olan tüm çocuklara yaş pastalı jest

-Doğum günü olan çocuklara Vefa Sosyal Destek gurubundan pasta jesti

-Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz;

-"Çocuklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum"

BİLECİK - Bilecik'te doğum günü olan tüm çocukların evlerine pasta, hediye ve bir de mektup götüren jandarma ile polis abilerini karşısında gören çocuklar mutluluktan ne yapacaklarını bilemedi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Naif Yavuz Başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubuna görevli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde ve köyde ikamet eden 23 Nisan tarihinde doğan 5 çocuğa çocukların doğum günlerini evlerinde sürprizle kutladı. Osmaneli Kaymakamlığı Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerde kutlayacak çocuklar için farklı faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda 23 Nisan doğumlu öğrenciler tespit edilerek, hazırlanan pastalar ve hediyeler öğrencilerin evlerine götürüldü. Kapıda mumların yakılmasının ardından evlerin kapısını çalan Osmaneli Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri sosyal mesafeye uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı ve hediyeler verildi.

"Çocuklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum"

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, mektupta "İlçemizde ikamet eden çocuklarımızdan tespit ettiğimiz 23 Nisan doğumlu olan öğrencilerin sevincine ortak olmak istedik. Yavrularımızın okul ve eğitimle ilgili motivasyonlarını artırmak ve bağımızı koparmamak adına böyle güzel bir sürpriz yapmak istedik. Çocuklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugün onların günü, bu yüce devlet onlarla birlikte çok daha yükseklere çıkacak ve bugün olduğu gibi yarın da mazlumların sesi nefesi olacaktır. Milli egemenliğin 100'üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu meclisin tüm üyelerini rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Öğrenci velileri ise; bu anlamlı ve güzel bir günde çocuklarımızın doğum gününü unutmayarak pasta ve çeşitli hediyeler gönderen başta ilçe Kaymakamı Naif Yavuz'a ve Vefa Sosyal Destek Gurubunda görev alan tüm görevlilere teşekkür ettiler.

Doğum günü olan tüm çocuklara yaş pastalı jest

Naif Yavuz, 23 Nisan, Osmaneli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:56 Kaynak: İHA

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