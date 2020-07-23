Doğum günü partisi yapmak isteyen genç partiye harcayacağı parayla 250 çocuğu sevindirdi - Son Dakika

Doğum günü partisi yapmak isteyen genç partiye harcayacağı parayla 250 çocuğu sevindirdi

Mevsimlik işçi ailelerinin çocuklarını alternatif doğum günü projesi ile sevindirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 23. doğum gününü kutlamak isteyen genç bir kadın partiye harcayacağı parayı bağış yaptı. Yapılan bağışla ilçede mevsimlik işçi olarak ilçeye gelen ailelerin 250 çocuğuna oyuncak, ayakkabı ve kitap hediye edildi.

Şuhut Gönüllüleri Platformu ve Dosteli Yardımlaşma Derneği Şuhut ilçesine her sezon mevsimlik işçi olarak gelen ailelerin 250 çocuğuna Kurban Bayramı öncesinde çeşitli hediyeler vermeye devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Rukiye Kalender isimli genç kadın doğum güne harcayacağı parti masrafını Şuhut Gönüllüleri Platformu ve Dosteli Yardımlaşma Derneği'ne bağışladı. Dernekte bağış ile ilçede mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin yaklaşık 250 çocuğuna oyuncak, ayakkabı ve kitap hediye etti.

Şuhut gönüllüleri ekibini karşılayan ihtiyaç sahibi çocuklar hediyeler karşısında duygu dolu anlar yaşarken ayrıca sevinçleri de görülmeye değerdi.

"Örnek teşkil etsin alternatif teşkil etsin diye bu etkinliğimizi yapıyoruz"

Şuhut Gönüllüleri Platformunun Kurucusu Barbaros Kılınçkaya, yapılan bağışın çok anlamlı olduğunu ve sosyal paylaşım anlamında örnek teşkil ettiğini kaydederek, "İstanbul'dan Rukiye kardeşimizin doğum gününü kutlamak adına oluşan bütçeyi buradaki mevsimlik işçi çadırlarında bulunan çocuklarımızı sevindirmek adına harcadık. Rukiye kardeşimizin doğum günü kutlu olsun diyoruz. Klişe doğum günlerine örnek teşkil etsin alternatif teşkil etsin diye bu etkinliğimizi yapıyoruz. Pastalarla çiçeklerle hediyelerle değil bu şekilde çocuklarımızı sevindirerek doğum günü kutlamalarını tercih ediyoruz. Emeği geçen tüm gönüllülere, Dosteli Yardımlaşma Derneği ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki etkinliğimizde buluşmak dileğiyle çok sağ olun" dedi.

Bize hediyeler için bir bağış yaptılar"

Şuhut Gönüllüleri üyesi Çiğdem Altaş ise güzel bir doğum günü projesine imza attıklarını kaydederek şunları söyledi:

"Bana bir arkadaşım İstanbul'dan rica etti daha önce sosyal medyada örnek paylaşımlarımızdan görerek ben de bunu kırmayacağımızı söyledim. Onlar da bize bir bütçe gönderdiler. Bütçe ile çocuklara yiyecek ve hediyeleri aldık. Ayrıca bu pankart ile arkadaşımızın doğum gününü kutladık." dedi.