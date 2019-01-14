Son Dakika Haberleri: Doğum Günü Partisinde Hediyeleri Sakladılar

Doğum Günü Partisinde Hediyeleri Sakladılar

55 dakika önce

Oltu Karabekir ortaokulu 5/B birinci sınıf öğrencileri sınıf arkadaşlarına sürpriz doğum günü yaptılar.

Doğum Günü Partisinde Hediyeleri Sakladılar, System.String[]
Oltu Karabekir ortaokulu 5/B birinci sınıf öğrencileri sınıf arkadaşlarına sürpriz doğum günü yaptılar.

Öğrenciler önce doğum günü pastasına yakılan mumları üflettirdiler sonra pastayı kestirdiler daha sonra hediye kısmına geçildi fakat hediyeleri alabilmesi için bulması gerekiyordu.

Oltu Karabekir ortaokulu 5/B öğrencisi Zeliha Altun'un doğum gününü kutlayan arkadaşları aldıkları hediyeleri Zeliha'nın evinde odalara dolaplara sakladılar. Daha sonra Zeliha'dan hediyelerini bulmasını istediler. Zeliha hediyeleri ararken arkadaşları sloganlar attılar. Zeliha Altun hediyeleri yarım saatlik bir sürede ancak bulabildi. Zeliha hediyeleri bulmakta hayli zorlanırken bütün arkadaşlarına hediyeler içi ve doğum gününde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Öğrenciler daha sonra müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Oltu, Yaşam
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