Batman 'da yaşayan iki kardeş, sosyal medyada başlattıkları kampanyayla doğum günü olan kişilerin pastalarını köy okullarındaki öğrencilere ikram ediyor.

Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Doğum günü pastalarını köydeki öğrencilere ulaştırıyorlar - Son Dakika

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