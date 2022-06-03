Doğum günü pastalarını köydeki öğrencilere ulaştırıyorlar - Son Dakika
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Doğum günü pastalarını köydeki öğrencilere ulaştırıyorlar

03.06.2022 19:01
Doğum günü pastalarını köydeki öğrencilere ulaştırıyorlar

Batman'da yaşayan iki kardeş, sosyal medyada başlattıkları kampanyayla doğum günü olan kişilerin pastalarını köy okullarındaki öğrencilere ikram ediyor.

Batman'da yaşayan iki kardeş, sosyal medyada başlattıkları kampanyayla doğum günü olan kişilerin pastalarını köy okullarındaki öğrencilere ikram ediyor.

Batı illerinde yaşayan vatandaşlar, Mehmet Emin ve Beşir Sevin kardeşlerin başlattığı kampanya kapsamında Batman'daki pastaneden köylerdeki çocuklar için doğum günü pastasını satın alıyor.

Sevin kardeşler, hayırseverlerin aldıkları doğum günü pastalarını teslim alarak köy okulundaki öğrencileri mutlu etmek yola çıkıyor.

Köy okulunda kesilen pastalar öğrencilere ikram edildi.

Mehmet Emin Sevin, Kozluk ilçesine bağlı Oyuktaş köyündeki çocuklara pasta ikram ettiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğum günü pastalarını köydeki öğrencilere ulaştırıyorlar - Son Dakika

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