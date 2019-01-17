Doğum Günü Pastasını Odun Kesme Motoruyla Kesti
1 saat önce
Alaplı Belediye İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, 38.nci yaşına sürpriz bir doğum günü kutlaması ile girdi.
Alaplı
Belediye İtfaiye
Müdürü Sinan Taşkın
, 38.nci yaşına sürpriz bir doğum günü kutlaması ile girdi. İtfaiye Müdürün kapısında önünde toplanan itfaiye personel ekipleri, doğum günü pastası hazırlayarak gece yarısı sürprizi yaptı.
Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın'ın makam odasının önünde toplanan itfaiye çavuşları ve itfaiyecilerin de iştirak ekipler hazırladıkları pasta ile sürpriz hazırladılar. Pasta ve odun kesme motoruyla içeriye giren ekip, hazırlıktan habersiz olan İtfaiye Müdürünün odasına girdiler. Sinan Taşkın ekiplerin hazırladığı doğum günü pastası ile odun kesme motoruyla karşılaştı. Kendisi için hazırlanan pastayı odun kesme motoruyla kesen Taşkı, ilginç bir hatıra olacağını ifade ederek ekiplerin gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:14 Kaynak: İHA
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