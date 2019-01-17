Son Dakika Haberleri: Doğum Günü Pastasını Odun Kesme Motoruyla Kesti

Doğum Günü Pastasını Odun Kesme Motoruyla Kesti

1 saat önce

Alaplı Belediye İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, 38.nci yaşına sürpriz bir doğum günü kutlaması ile girdi.

Doğum Günü Pastasını Odun Kesme Motoruyla Kesti, System.String[]
Alaplı Belediye İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, 38.nci yaşına sürpriz bir doğum günü kutlaması ile girdi. İtfaiye Müdürün kapısında önünde toplanan itfaiye personel ekipleri, doğum günü pastası hazırlayarak gece yarısı sürprizi yaptı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın'ın makam odasının önünde toplanan itfaiye çavuşları ve itfaiyecilerin de iştirak ekipler hazırladıkları pasta ile sürpriz hazırladılar. Pasta ve odun kesme motoruyla içeriye giren ekip, hazırlıktan habersiz olan İtfaiye Müdürünün odasına girdiler. Sinan Taşkın ekiplerin hazırladığı doğum günü pastası ile odun kesme motoruyla karşılaştı. Kendisi için hazırlanan pastayı odun kesme motoruyla kesen Taşkı, ilginç bir hatıra olacağını ifade ederek ekiplerin gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

Alaplı, Sinan Taşkın, İtfaiye, Yaşam
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