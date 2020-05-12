Doğum günü pastasının mumlarını saç kurutma makinesiyle söndürdü - KONYA - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Akşehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Er, doğum günü pastasının üzerindeki mumları saç kurutma makinesiyle söndürdü.

Er'in doğum günü olması nedeniyle çalışanlar bunu pasta ile kutlamak istedi. Başkan Er ise pasta üzerindeki mumları söndürmek için Kovid-19'dan dolayı saç kurutma makinesini kullandı.

Ahmet Er, Kovid-19 nedeniyle dünyada ve Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini anımsatarak, "Bugün bir de benim doğum günüm. Aynı zamanda kuaförüz. Doğum günümle birlikte geldi. Tabi pastanın mumlarını söndüreceğiz ama eski düzenden olmayacak." dedi.