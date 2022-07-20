Doğum günü sonrası acı olay! Pompalı tüfekle yaşamına son verdi - Son Dakika
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Doğum günü sonrası acı olay! Pompalı tüfekle yaşamına son verdi

20.07.2022 09:25
Doğum günü sonrası acı olay! Pompalı tüfekle yaşamına son verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde ailesi ve arkadaşları ile birlikte doğum gününü kutlayan Sedat Özen, evine dönerek intihar etti. Silah seslerini duyan akrabaları olay yerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Özen'in pompalı tüfekle başına ateş ederek hayatına son verdiğini belirledi.

Aydın'da yaşadığı apartmanın önündeki alanda kendisi için düzenlenen doğum günü organizasyonunda ailesi ve yakınları ile yeni yaşını kutlayan Sedat Özen bir süre sonra evine çıktı. Kısa süre sonra silah sesi duyan yakınları, kontrol için Özen'in evine girdiklerinde genç adamı yerde kanlar içinde yatarken buldu.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Özen'in pompalı tüfekle başına ateş ederek hayatına son verdiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Acı haberi alan Özen'in yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni gerekli olay yerin incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğum günü sonrası acı olay! Pompalı tüfekle yaşamına son verdi - Son Dakika

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