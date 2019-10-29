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Doğum günü sürprizi hastanede bitti

14 dakika önce

Doğum günü sürprizi hastanede bitti Eşine doğum günü sürprizine giden motosiklet sürücüsü yaralandıANTALYA - Antal'yanın Manavgat ilçesinde eşine doğum günü sürprizi için çiçek pasta götüren motosiklet sürücüsü geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Doğum günü sürprizi hastanede bitti

Eşine doğum günü sürprizine giden motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antal'yanın Manavgat ilçesinde eşine doğum günü sürprizi için çiçek pasta götüren motosiklet sürücüsü geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat çevre yolu Demokrasi Bulvarı kavşağı yakınında meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Tuncay Bayram'ın kullandığı 07 AFH 360 plakalı motosiklet, kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet yolda metrelerce sürüklendi. Yaralı sürücünün yardımına yolda çalışma yapan belediye işçileri koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bayram, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde bir buket çiçek ve doğum günü pastası dikkat çekti. Kazada yaralanan Tuncay Bayram'ın çiçek ve pasta ile eşine doğum günü sürprizi yapmaya gittiği öğrenildi.

Doğum günü sürprizi hastanede bitti

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:28 Kaynak: İHA
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