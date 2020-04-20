Doğum günü sürprizi yapılan 78 yaşındaki Pembe ninenin mutluluk gözyaşları - Son Dakika

Uşak'ta yaşayan korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 78 yaşındaki Pembe nineye 'Vefa' ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu.



Tedbirler nedeniyle evinden çıkamayan Pembe Tüyyan'ın (78) doğum gününü kutlamak isteyen kızı Sevim Badili, annesine sürpriz yapmaya karar verdi. Konya'da oturan Badili, annesinin yanına gelemeyince Uşak Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı vefa ekiplerine ulaştı. Ekipler Badili'nin isteğini yerine getirerek Pembe nineye ellerinde pastayla doğum günü sürprizi yaptı.



Sürpriz karşısında şaşıran Pembe nine gözyaşlarını tutamadı. Gurbetten gelemeyen kızıyla görüntülü konuşan yaşlı kadının mutluluğu ise görüntülere yansıdı.



"Dünyaları verseler bu kadar mutlu olmazdım"



78. yaşına girdiğini ifade eden Pembe nine, "Çok memnun oldum, çok sevindim. Dünyaları, Uşak'ı bana verseler bu kadar olmazdı. Siz de buraya geldiniz ayaklarınız dert görmesin. Allah size de gurbetteki kızıma da uzun ömürler versin. Gurbetten gelemedi kuzum. Sizler de benim kuzularımsınız, Allah razı olsun" dedi. - UŞAK