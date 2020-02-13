Doğum günü sürprizinden etkilenen depremzede kız gönüllü oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğum günü sürprizinden etkilenen depremzede kız gönüllü oldu - Son Dakika

Doğum günü sürprizinden etkilenen depremzede kız gönüllü oldu

6 saat önce

Elazığ'da çadırda kalan 23 yaşındaki depremzede Senem Bozkuş, kendisine doğum günü sürprizi yapan yardım gönüllülerine katılarak, depremden etkilenenlerin yardımına koşuyor.

Elazığ'da çadırda kalan 23 yaşındaki depremzede Senem Bozkuş, kendisine doğum günü sürprizi yapan yardım gönüllülerine katılarak, depremden etkilenenlerin yardımına koşuyor.

Depremin ardından yardım faaliyetleri yürüten Umut ve Yaşam Derneği üyeleri, doğum gününü öğrendikleri kişilerin depremin etkisinden kurtulmasına katkı sunmak ve moral vermek için doğum günü sürprizi yapıyor.

İstanbul'dan gelen gönüllü Eser Çömlekçioğlu, Şengül Sürmen, Kübra Şen ve Büşra Erdoğan, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremzedeler için kurulan çadırda ailesiyle kalan Senem Bozkuş'a doğum günü sürprizi yaptı.

Dernek gönüllerinin çalışmalarından etkilenip ekibe dahil olan Bozkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günü sürprizinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Annesi ve 6 kardeşiyle evde oldukları sırada depremin meydana geldiğini anlatan Bozkuş, "Ne yapacağımızı bilemedik. Birbirimize sarıldık, depremin sona ermesini bekledik. Sonra dışarı çıktık. Şimdi çadırdayız, korkudan evimize giremiyoruz." dedi.

Çadırda doğum günü etkinliklerinin depremzedelere moral verdiğine işaret eden Bozkuş, şöyle konuştu:

"Depremden sonra moral olarak çok kötü durumdaydım. Çadırda otururken, doğum günüm aklımda bile değildi. Birden pastayla içeri girdiler. Doğum günümü kutlayınca çok mutlu oldum. 'Ben de başkalarını mutlu edebilirim' diyerek ekibe katıldım. Birlikte çadırları gezdik, tek tek listeleri belirleyip yardımları ulaştırdık."

"Mutluluk paylaştıkça çoğalır"

Bozkuş, çadırlarda kalanların ihtiyaçlarını belirleyip yardımları ulaştırdıklarını dile getirerek, "Onların mutlu olduklarını gördükçe ben de mutlu oluyorum. Mutluluk paylaştıkça çoğalır. Böyle zor günlerde birbirimize destek olacağız. Özel eğitim öğretmeni olup, özel çocuklarla ilgilenmek istiyorum. Onları çok seviyorum. İnşallah hedefime ulaşırım." diye konuştu.

"Bizi yalnız bırakmadılar"

Depremden sonra Türkiye'nin her yerinden kendilerine yardım geldiğini vurgulayan Bozkuş, şunları aktardı:

"Yapılan tüm yardımlar için herkese teşekkür ediyorum. İstanbul, Ankara, Van'dan gelen yardımların içerisine çok güzel notlar yazmışlardı. Bunları okuyunca çok mutlu olduk. Gün birlik ve beraberlik günüydü, bizi yalnız bırakmadılar. Yardım eden isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum."

Depremzedelerden Meryem Gezici ise kendileri gibi çadırda kalan Senem'in yardımlarına koştuğunu belirterek, "Allah razı olsun. Senem de depremzede, o da çadırda kalıyor. O haliyle gelip bize yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Doğum günü sürprizinden etkilenen depremzede kız gönüllü oldu

İstanbul, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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