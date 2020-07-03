Doğum gününde ameliyat olan 10 yaşındaki Muhammet Ali'ye "pastalı sürpriz" - Son Dakika

Doğum gününde ameliyat olan 10 yaşındaki Muhammet Ali'ye "pastalı sürpriz"

Erzurum'da ameliyata gireceği gün hemşirelere doğum günü olduğunu söyleyen 10 yaşındaki Muhammet Ali Efe'ye, Erzurum Şehir Hastanesindeki ameliyathane ekibi operasyon sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Erzurum'da ameliyata gireceği gün hemşirelere doğum günü olduğunu söyleyen 10 yaşındaki Muhammet Ali Efe'ye, Erzurum Şehir Hastanesindeki ameliyathane ekibi operasyon sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

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Ağrı'da yaşayan Erman ve Bekir Efe çiftinin oğlu Muhammet Ali Efe, geçirdiği trafik kazası sonrası Erzurum Şehir Hastanesine getirildi.

Burada doktorlar Muhammet Ali'ye yaptıkları tetkikler sonucu beyin ameliyatına karar verdi.

Çocuk ameliyat günü cerrahi hemşirelere 10 yaşına girdiğini, bugün pasta kesip kutlaması gerekirken ameliyat edileceği için üzüntülü olduğunu anlattı.

Hastanın sözlerinden çok etkilenen hemşireler, çocuğun doğum gününü kutlamak için harekete geçti.

Çeşitli hediyelerle pasta alan ameliyathane ekibi, operasyon sonrası normal servise alınan Muhammet Ali'ye sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Hastanenin anestezi teknikeri Fatma Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğun beyin ameliyatına gireceği gün çok üzgün olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız durumu bizle paylaşınca ameliyathane ekibi olarak, moral için doğum günü sürprizi yaptık." dedi.

Efe ailesinin mutluluğuna ortak oldukları için mutluluk duyduklarını anlatan Kılıç, "Sürprizimiz Efe ailesine moral oldu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur." diye konuştu.

"Sürprize çok sevindim"

Muhammet Ali Efe de doğum günü sürprizine çok sevindiğini dile getirerek, "Ameliyat olacağım gün doğum günümdü. Sağ olsun hemşire ablalarımız ve hastane personelimiz sürpriz yaparak pastayla doğum günümü kutladı. Sürprize çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Muhammet Ali, Erzurum, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:31 Kaynak: AA

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