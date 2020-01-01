Doğum gününde anne oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğum gününde anne oldu - Son Dakika

Doğum gününde anne oldu

6 saat önce

NİĞDE'de yılın ilk bebeği Bizgin ve Bilal Çelik çiftinin kızları Zeynep, saat 00.01'de 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldi.

Doğum gününde anne oldu, System.String[]

NİĞDE'de yılın ilk bebeği Bizgin ve Bilal Çelik çiftinin kızları Zeynep, saat  00.01'de 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldi. Kendisi de yılın ilk çocuklarından olan Bizgin Çelik'in kızı Zeynep'i doğum gününde dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

İkinci bebeğine gebe olan Bizgin Çelik, dün doğum için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatırıldı. 2019 yılının son dakikalarında doğumhaneye alınan Bizgin Çelik, kızı Zeynep'i saat 00.01'de dünyaya getirdi. Zeynep bebeğin 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldiği belirtildi. Doğum gününde anne olmanın mutluluğununu tarif etmenin imkansız olduğunu söyleyen Çelik, "İkinci bebeğimi doğurdum. Aynı heyecanı yaşıyorum. Bebeğime Zeynep adını verdik. Ben de 1 Ocak doğumluyum, kızımın da öyle olmasını istemiştim ve gerçek oldu" dedi. Baba Bilal Çelik ise ikinci kızının dünyaya geldiğini anlatarak, yeni yılın ilk bebeği olduğu için de ayrı bir heyecan yaşadığını ifade etti.

VALİ ŞİMŞEK UYGULAMA NOKTALARINI DENETLEDİ

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yılbaşı gecesi polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Hastaneyi de ziyaret  eden Vali Şimşek, hastanede bulunan çocuklara hediyeler verdi


Niğde, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent sözünü tuttu! Hasta olan Arda ve Semih'e konser verdi
Kızı için yumurta üretmeye başladı, 8 yılda 10 bin tavuklu çiftlik kurdu Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti

Son Dakika Haberleri
10:42 MEB öğrenci ve veliler için "Eğitim Takvimi" hazırladı - Son Dakika
10:41 Genç 'robot takımı' çocuklarla buluştu - Son Dakika
10:39 İnönü Üniversitesinde elektrikli araçlar alanında teknik eğitim çalışmaları - Son Dakika
10:39 Bakıcının köpeklere zulmü görüntülendi - Son Dakika
10:36 İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika
10:18 Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Son Dakika
09:23 Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 10:44:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğum gününde anne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]