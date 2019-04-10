Son Dakika Haberleri: Doğum Gününde Başkanlık Koltuğuna Oturdu

Doğum Gününde Başkanlık Koltuğuna Oturdu

1 saat önce

CUMHUR İttifakı'nın adayı olarak AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Güngör, 54 yaşına girdiği gün başkanlık mühürünü alarak, göreve başladı.

Doğum Gününde Başkanlık Koltuğuna Oturdu, System.String[]
CUMHUR İttifakı'nın adayı olarak AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Güngör, 54 yaşına girdiği gün başkanlık mühürünü alarak, göreve başladı.

Kahramanmaraş Adliyesi'ne giderek mazbatasını alan Hayrettin Güngör daha sonra belediye binasına geçti. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanlarının da katıldığı törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bugün bu mazbatayı aldığımızda Kahramanmaraş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. Biz, oy veren ve vermeyen bütün hemşehrilerimizin başkanı olacağımızı söz vermiştik, bu sözümü tekrarlıyorum. Biz, herkesin belediye başkanı olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Hayrettin Güngör'ün genel sekreterliğini yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği'nce belediyeye hibe edilen 3 aracın teslimi yapıldı. Ardından makamına geçen Hayrettin Güngör, belediyenin mührünü eski başkan Fatih Mehmet Erkoç'tan teslim aldı. Güngör ise, göreve başladığı gün olan 10 Nisan'ın doğum günü olduğunu belirtirken, Erkoç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Hayrettin Güngör, Erkoç'u belediyeden uğurladıktan sonra makam koltuğuna oturup göreve başladı. - Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:02 Kaynak: DHA
AK Parti, Kahramanmaraş, Hayrettin Güngör, Politika
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