Doğum Gününde Belediye Başkan Adayı Olduğunu Öğrendi

AK Parti, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ü yeniden aday gösterdi.

AK Parti, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ü yeniden aday gösterdi. Bingöl'ün adaylığının açıklanması doğum gününe denk geldi.



AK Partili Karlıova Belediye Başkanı Bingöl, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yeniden adaylık başvurusu yaptı.



Kesinleşen aday listesinde yer alan Bingöl, doğum gününe denk gelen bu haberle çifte mutluluk yaşadı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in katılımıyla Bingöl merkez Karşıyaka Spor Salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında adaylığı açıklanan Bingöl, adaylığı süresince kendisine destek verenlere teşekkür etti.



Bingöl, "'Durmak yok yola devam' sloganıyla çıktığımız bu yolda, diyalog içerisinde, herkesin fikrine değer vererek yapılan hizmetlerimizi sürdürmek, ileriye götürmek ve yenilerini başlatmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Adaylığın verilmesinin doğum günüme denk gelmesi ise çok büyük bir tesadüf oldu." dedi.



Bingöl, aday tanıtım toplantısının ardından Karlıova Belediyesinde çalışanlarla pasta kesti.

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