Doğum Gününde Emekli Oldu

Biga'nın Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdür Yardımcısı Cafer Uçgun, 44 yıl hizmet verdiği öğretmenlik mesleğinden doğum gününde emekli oldu.

Biga'nın Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdür Yardımcısı Cafer Uçgun, 44 yıl hizmet verdiği öğretmenlik mesleğinden doğum gününde emekli oldu.



Uçgun için okulda düzenlenen veda törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Bayram Ali Dur ve öğretmenler katıldı.



65 yaşında emekli olan Uçgun, burada yaptığı konuşmada, meslek hayatının 2 yılı hariç tümünü kırsalda zor şartlarda çalışarak geçirdiğini söyledi.



Son dört yılda devletin kendisine dört duvar teslim ettiğini ifade eden Uçgun, "Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokuluna git okul yap dediler. İnanın gece gündüz mala, balta, keser elimizde okulu donattık. Yeniçiftlik İlkokuluna gideceğim zaman okulu boyatıp öyle teslim ettim. Allah bana son iş ayımda böyle bir okulda çalışmayı nasip etti." diye konuştu.



Okul Müdürü Bayram Ali Dur ise "^Öğretmenimizin mesleki hayatı boyunca yetiştirdiği ve emek verdiği öğrencilerinin yüzlercesi ülkemizin dört bir tarafına dağılmış ve toplumun içinde saygın birer vatandaş olarak kendisini şükran ile yad etmektedirler. Cafer öğretmenimiz aramızdan güzel hatıralar ve anılar ile ayrılırken 65 yaşına girdiği bugün de inanıyorum ki gönüllerimizde yeri doldurulmayacak boşluk bırakacaktır." dedi.



Cafer Uçgun'a başarı belgesi ve plaketini takdim eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen de şunları kaydetti:



"Görevini nasıl bir heyecanla yaptığına şahidim. 44 yıl bir ömür. Mesleğini ilk günkü aşkla devam ettirdi. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Öğretmen asla emekli olmuyor.Mesleğinde duayen bir ağabeyimiz olarak hatırlayacağız. Bundan sonraki hayatında da mutlu bir emeklilik geçirmesini diliyorum."

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