Doğum gününde evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Doğum gününde evinde ölü bulundu

20.07.2022 02:17
Doğum gününde evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda Sedat Özen (27) isimli şahıs yakınları tarafından evinde pompalı tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda Sedat Özen (27) isimli şahıs yakınları tarafından evinde pompalı tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki bir apartmanda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşadığı apartmanın önündeki alanda kendisi için düzenlenen doğum günü organizasyonunda ailesi ve yakınları ile yeni yaşını kutlayan Sedat Özen bir süre sonra evine çıktı. Kısa süre sonra silah sesi duyan yakınları, kontrol için Özen'in evine girdiklerinde genç adamı yerde kanlar içinde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Özen'in pompalı tüfekle başına ateş ederek hayatına son verdiğini belirledi. Acı haberi alan Özen'in yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni gerekli olay yerin incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama Son dakika! Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna uğurlandı Son dakika! Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğum gününde evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 02:23:09. #1.13#
SON DAKİKA: Doğum gününde evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement