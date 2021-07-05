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Doğum gününde karaciğer nakledilen Ağrılı Tülin, yeni yaşamında bir yılı geride bıraktı - Son Dakika

Doğum gününde karaciğer nakledilen Ağrılı Tülin, yeni yaşamında bir yılı geride bıraktı

05.07.2021 16:55
Doğum gününde karaciğer nakledilen Ağrılı Tülin, yeni yaşamında bir yılı geride bıraktı, System.String[]

Erzurum'da ağabeyinden nakledilen karaciğer uymayınca acil nakil gereken 17 yaşındaki Ağrılı Tülin Demirtaş, doğum gününde bağışlanan karaciğer ve nakli yapan doktorun kanıyla başladığı yeni yaşamında bir yılı geride bıraktı.

Erzurum'da ağabeyinden nakledilen karaciğer uymayınca acil nakil gereken 17 yaşındaki Ağrılı Tülin Demirtaş, doğum gününde bağışlanan karaciğer ve nakli yapan doktorun kanıyla başladığı yeni yaşamında bir yılı geride bıraktı.

Ağrılı 12. sınıf öğrencisi Tülin Demirtaş, bazı rahatsızlıkları dolayısıyla yaklaşık 3 yıl önce Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine başvurdu.

Burada bir süre tedavi gören ve karaciğerinde doğumsal hastalığı olduğu için nakil gereken Demirtaş'a, karaciğerini vermek için ağabeyi Emrah Demirtaş tetkik yaptırdı.

Hastanenin Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibi tarafından geçen yıl 10 Temmuz'da Demirtaş'a, ağabeyinin karaciğeri nakledildi.

Doğum gününde yeniden hayata gözlerini açtı

Nakil sonrası gelişen damar problemleri yüzünden Demirtaş'a yeniden karaciğer nakli gerekti ve acil karaciğer bildiriminde bulunuldu. Beyin ölümü bildirimlerinin azaldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hayata tutunmak için yoğun bakımda karaciğer bekleyen Demirtaş'ın yüzü, 15 Temmuz olan doğum gününde güldü.

Sivas'ta beyin ölümü gerçekleşen kişiden bağışlanan karaciğer, Öztürk tarafından Demirtaş'a doğum gününde başarıyla nakledildi.

Nakil sonrası acil trombosit kah ihtiyacı gelişince hasta için nakil merkezindeki tüm personelin kan grubuna bakıldı. Hastasıyla kan grubu uyan Öztürk'ün kan bağışıyla Demirtaş, hayata yeniden gözlerini açtı.

Naklin birinci yılında hastaneye gelen Demirtaş ile kendisini hayata bağlayan Prof. Dr. Öztürk'ün karşılaşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

"İşimizi yaptık, kim olsa aynısını yapardı"

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, hastalığı çocukluk çağında başlayan ve çeşitli tedaviler gören Demirtaş'ın, hastanenin farklı bölümlerinden çok sayıda öğretim üyesinin katkısıyla hayata yeniden tutunduğunu söyledi.

Hastalığın ilerlemesiyle Tülin'e karaciğer nakli gerektiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"İlk karaciğer naklini canlı vericinden yaptık, bir problem yaşadık. Daha sonra tekrar nakil gerekti. Tülin dar bir zamanda ve Kovid-19'un çok fazla yaygın olduğu dönemde Sivas'tan bağışçı sayesinde hayata tutundu. Doğum gününde nakil oldu. Nakil sonrası acil trombosit kana ihtiyaç duyduk. O dönemde hastaneden ve çevreden bulamayınca bütün doktor ve personellerle kan tahlili yaptırdık. Tülin ile kan grubumuz aynıydı, kan verdim. Bu çok kayda değer bir şey değil, işimizi yaptık, kim olsa aynısını yapardı. Hastanedeki ilgili tüm birimlerimizin gayretleriyle kızımız sağlığına kavuştu."

Tülin Demirtaş ise hastalığının 4-5 yıl öncesinden başladığını belirterek, nakil ve tedavi sürecinde çok zor günler geçirdiğini anlattı.

Karaciğerindeki kist nedeniyle hastanenin gastroenteroloji bölümünde tedavi gördüğünü ve bir süre sonra ciğerinin yüzde 70'inin iflas ettiğini aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz olan doğum günümde ikinci nakli oldum. Hastaneden taburcu olup eve gittiğimde karaciğerin kadavradan çıktığını öğrendim. Organ bağışıyla hayata bağlandım. Buradaki doktorlar harika, Türkiye'nin en iyi merkezinde nakil olduğum için çok mutluyum. Öztürk ve ekibi olmasaydı şimdi bu konuşmayı yapamazdım. Gerçekten ölüyordum ve bitik durumdaydım."

Doktorlar yoğun bakımda doğum gününü kutladı

Hastanenin çalışanlarına teşekkür eden Demirtaş, "Nakil sonrası doktorlar yoğun bakımda doğum günümü kutladı ve o geceyi unutamam. Nakil bekleyenler umudunu yitirmesin. Herkes bağış konusunda bilinçli davransın. Organlar toprak olacağına yeryüzündekilere umut olsun. Bağışçı aile bilinçli olmasaydı bugün hayatta olmazdım." diye konuştu.

Tülin'in babası Turan Demirtaş da kızının organ nakliye sağlığına kavuştuğunu hatırlatarak, "Abisinin karaciğeri olmayınca kızım bitkisel hayata girdi, moralimiz çok bozuldu. Dr. Gürkan ve ekibi sayesinde kızıma doğum gününde ikinci hayat verildi ve karaciğer bulundu. Nakil sonrası kızıma acil kan lazımdı, onu da Allah razı olsun Gürkan Hocam verdi." ifadelerini kullandı.

Hastane imkanlarının çok iyi olduğunu aktaran Demirtaş, herkesin organ bağışıyla hayat kurtarmasını istedi.

Erzurum, Sivas, Doğum, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğum gününde karaciğer nakledilen Ağrılı Tülin, yeni yaşamında bir yılı geride bıraktı - Son Dakika


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