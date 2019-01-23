Son Dakika Haberleri: Doğum Gününde Kaza Geçirerek Öldü

Doğum Gününde Kaza Geçirerek Öldü

2 saat önce

GAZİANTEP'te özel halk otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü Ahmet Polat (45), doğum gününde yaşamını kaybetti.

Doğum Gününde Kaza Geçirerek Öldü, System.String[]
GAZİANTEP'te özel halk otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü Ahmet Polat (45), doğum gününde yaşamını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden motosikletiyle, kunduracılar sitesindeki iş yerine giden Ahmet Polat, halk otobüsünün çarpmasıyla yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doğum gününde hayatını kaybeden Polat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

Ahmet Polat, Güncel
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