Doğum gününde kazada ölen, bebeği ameliyatla alınan Figen toprağa verildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede karnındaki kız bebeği ameliyatla alınan, kendisi ise yaşamını yitiren 8 aylık hamile Figen Kazancıo, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Muammer Kazancıo, "Aşkımı kaybettim. Kızım da bu acıyla dünyaya gelmiş oldu. Eşimle doğacak kızıma 'Elif' adını vermeyi düşünüyorduk. Kızım yaşarsa artık eşimin adı onunla beraber yaşayacak" dedi.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale'de 8 aylık hamile Figen Kazancıo, doğum gününü eşi Muammer Kazancıo ve bir grup aile dostu ile birlikte gece geç saate kadar kutladı. Sona eren kutlamanın ardından Kazancıo çifti ve beraberindekiler Şaban Damgacı'nın kullandığı 06 AK 9828 plakalı otomobille dönüşe geçti. Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiklerinde Damgacı, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Damgacı, yanındaki eşi Özge Damgacı, Figen Kazancıo, eşi Muammer Kazancıo, Hüsne Aslan ve Murat Damgacı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Figen Kazancıo'nun karnındaki kız bebek, ameliyatla alındı. Kazancıo, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Figen Kazancıo'nun Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze, daha sonra helallik için Kale ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Cenaze evin önüne getirildiğinde Kazancıo Ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Yaşamını yitiren Kazancıo'nun evlenirken yüzüne örttüğü kırmızı duvağı da tabutunun üzerine konuldu. Kazancıo'nun cenazesi mezarlığa götürülürken tabutunu, kayınpederi Hüseyin kazancıo da taşıdı. Alanyurt Camii'nde kılınan namazının ardından Alanyurt Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'EŞİMİN ADI ONUNLA BERABER YAŞAYACAK'

Kazada eşini kaybeden kendisi ise yara almadan atlatan Muammer Kazancıo, " İçim acıyor. Kaza günü akşamı Şaban Damgacı'nın ailesiyle buluştuk. Eşim Pamukkale'yi görmek istemişti. 'Doğumdan önce ona da değişiklik olsun' diyerek Pamukkale'yi seyretmeye gittik. Dönüşte bu acı olayı yaşadık. Aşkımı kaybettim. Kızım da bu acıyla dünyaya gelmiş oldu. Eşimle doğacak kızıma 'Elif' adını vermeyi düşünüyorduk. Kızım yaşarsa artık eşimin adı onunla beraber yaşayacak" diye konuştu.

Öte yandan, Kazancıo'nun dünyaya getirdiği kız bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde kuvözde tedavisinin sürdüğü bildirildi.