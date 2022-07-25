Doğum gününde kazada ölen mobilyacı ve eşi toprağa verildi - Son Dakika
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Doğum gününde kazada ölen mobilyacı ve eşi toprağa verildi

25.07.2022 01:15
Doğum gününde kazada ölen mobilyacı ve eşi toprağa verildi

Bolu'da dün geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden bir mobilya firmasının ortağı ve eşi, memleketleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Bolu'da dün geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden bir mobilya firmasının ortağı ve eşi, memleketleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Semih Sert'in kaza günü doğum günü olduğu ve kazadan 2 dakika önce eşinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir eden Semih Sert (28) idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İbrahim G. yönetimindeki 47 ABT 174 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Semih Sert'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert (26) ve Ahsen Sert ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Sümeyra Sert de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Doğum gününde hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Semih Sert'in kaza günü doğum günü olduğu ve 29 yaşına girdiği öğrenildi. Sümeyra Sert'in kazadan 2 dakika önce saat 05.58'de sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaşımı yaptığı görüldü.

İnegöl ilçesine getirilen genç çiftin cenazeleri, bugün Hacı Yusuf Şahin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğum gününde kazada ölen mobilyacı ve eşi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğum gününde kazada ölen mobilyacı ve eşi toprağa verildi - Son Dakika
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