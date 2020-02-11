Doğum gününde kazada yaralanan kadın öldü, karnındaki bebek ameliyatla alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğum gününde kazada yaralanan kadın öldü, karnındaki bebek ameliyatla alındı - Son Dakika

Doğum gününde kazada yaralanan kadın öldü, karnındaki bebek ameliyatla alındı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde doğum gününde, kutlamadan dönerken ağaca çarpan otomobilde yaralanan 8 aylık hamile Figen Kazancıo'nun (28) bebeği, Pamukkale Üniversitesi'nde ameliyat ile alındı.

Doğum gününde kazada yaralanan kadın öldü, karnındaki bebek ameliyatla alındı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde doğum gününde, kutlamadan dönerken ağaca çarpan otomobilde yaralanan 8 aylık hamile Figen Kazancıo'nun (28) bebeği, Pamukkale Üniversitesi'nde ameliyat ile alındı. Kazancıo yaşamını yitirirken, dünyaya getirdiği kız bebeğin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Pamukkale'de 8 aylık hamile Figen Kazancıo, dün doğum gününü eşi Muammer Kazancıo ve bir grup aile dostu ile günün ilk ışıklarına kadar kutladı. Saat 05.00 sıralarında sona eren kutlamanın ardından Kazancıo çifti ve beraberindekiler Şaban Damgacı'nın kullandığı 06 AK 9828 plakalı otomobille dönüşe geçti. Pelitlibağ Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiklerinde Damgacı, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Damgacı, yanındaki eşi Özge Damgacı, Figen Kazancıo, eşi Muammer Kazancıo, Hüsne Aslan ve Murat Damgacı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE ÖLDÜ, KARNINDAKİ BEBEK KURTARILDI

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Figen Kazancıo'nun karnındaki kız bebek, ameliyatla alındı. Kazancıo, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bebeğin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:34 Kaynak: DHA
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