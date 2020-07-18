Doğum gününde LGS'de birinci olduğunu öğrendi - Son Dakika

Doğum gününde LGS'de birinci olduğunu öğrendi

Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan Sudenaz Yıldız (14), Türkiye birincileri arasında yer aldığını doğum gününde öğrenerek, çifte mutluluk yaşadı.

Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan Sudenaz Yıldız (14), Türkiye birincileri arasında yer aldığını doğum gününde öğrenerek, çifte mutluluk yaşadı.

Baygın halde yol kenarında bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı

Elazığ Yöntemim Okullarında tam burslu olarak okuyan Yıldız, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Türkiye birincileri arasında yer aldığını sınav sonuçlarının açıkladığı gün doğum gününde öğrenen Yıldız, en güzel hediyeyi derslerine çalışarak verdiği emeğin karşılığında aldı.

Mutluluğunu ailesi ile eğitim gördüğü okulda öğretmeleriyle paylaşan Yıldız'ı, okul yönetimi LGS'den tam puan aldığı için tam altın ve plaketle ödüllendirdi.

Yıldız, AA muhabirine, LGS'den tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldığı için gururlu olduğunu belirtti.

Sınava hazırlanma sürecinde, kentte 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketi ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yaşandığını, bu nedenle zorlandığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Depremden çok korkmadım ama okula gidememek beni çok zorladı çünkü okulda öğretmenlerimin anlattığı dersleri dinliyordum. Dersi dinlemek çok önemli, öğrenmenin yarısı, hatta soru çözmekten daha önemli diyebilirim. O yüzden evde ders çalışırken biraz zorlandım. Daha sonra virüs çıktığı için okula gidemedik. Evde oturup ders çalışmaya devam ettim. Ders çalışmayı bırakmamak, istikrarlı bir şekilde çalışmak da çok önemli. Tabi kendimize güvenmemiz de lazım, kendine güvenmezsen başarı hiç olmuyor."

Yıldız, sınav sonuçlarının açıkladığı 16 Temmuz tarihinin aynı zamanda doğum günü olduğunu, LGS sonuçlarını doğum gününde öğrendiğini belirtti.

LGS sınavından tam puan alarak aldığını vurgulayan Yıldız, "Doğum günümde alabileceğim en güzel hediyeyi aldım, bu hediyeyi öğretmenlerime ve düzenli çalışmama borçluyum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum, onlar olmasaydı bu başarı gösteremezdim." diye konuştu.

"Depremde dahi düşündüğü tek şey kitaplarıydı"

Anne Serpil Yıldız ise kızının LGS'den tam puan alarak, hem kendilerini hem de öğretmenlerini gururlandırdığını kaydetti.

Yaşadıkları deprem felaketinden etkilenmelerine rağmen kızının hep derslerini düşündüğünü, tüm olumsuzluklara rağmen ders çalışmayı asla bırakmadığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız deprem tabi ki çok kötüydü, Allah'ım bir daha yaşatmasın böyle bir felaketi. Bu süreçte evimizi terk ettik, başka yerlere gittik. Bu zorluklar içerisinde dahi Sude'nin düşündüğü tek şey kitaplarıydı. Tabi kendisine destek olduk, çalışmasına devam etti, hiç bırakmadı, öğretmenleri ile birlikte bu süreci başarıyla atlattık."

Türkiye, Elazığ, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğum gününde LGS'de birinci olduğunu öğrendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:11 Baygın halde yol kenarında bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı 21:34 Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:27 G.Saray-Göztepe maçı başladı! Canlı anlatım 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 20:01 Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı 19:21 Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Baygın halde yol kenarında bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı
22:11
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
21:34
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
G.Saray-Göztepe maçı başladı! Canlı anlatım
20:27
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
20:01
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
19:21
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 22:58:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğum gününde LGS'de birinci olduğunu öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]