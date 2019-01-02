Son Dakika Haberleri: Doğum Gününde Ölen Kore Gazisi Toprağa Verildi

Doğum Gününde Ölen Kore Gazisi Toprağa Verildi

41 dakika önce

KASTAMONU'da doğum gününde yaşamını yitiren Kore gazisi Cemal İlikkan (90), askeri törenle toprağa verildi.

Doğum Gününde Ölen Kore Gazisi Toprağa Verildi, System.String[]
KASTAMONU'da doğum gününde yaşamını yitiren Kore gazisi Cemal İlikkan (90), askeri törenle toprağa verildi.

KOAH hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kore Gazisi Cemal İlikkan, dün doğum gününde yaşamını yitirdi. Cemal İlikkan için Nasrullah Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene  Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Öğlen kılınan cenaze namazı ardından İlikkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. İlikkan,  Ahmet Dede Mezarlığında topğara verildi.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

Kastamonu, Kore, Güncel
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