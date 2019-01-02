Doğum Gününde Ölen Kore Gazisi Toprağa Verildi
41 dakika önce
KASTAMONU'da doğum gününde yaşamını yitiren Kore gazisi Cemal İlikkan (90), askeri törenle toprağa verildi.
KASTAMONU'da doğum gününde yaşamını yitiren Kore
gazisi Cemal İlikkan (90), askeri törenle toprağa verildi. KOAH
hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kore Gazisi Cemal İlikkan, dün doğum gününde yaşamını yitirdi. Cemal İlikkan için Nasrullah Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz
, Belediye Başkanı Tahsin Babaş
ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Öğlen kılınan cenaze namazı ardından İlikkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. İlikkan, Ahmet Dede
Mezarlığında topğara verildi.
- Kastamonu
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:08 Kaynak: DHA
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