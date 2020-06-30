Doğum gününde ölümden döndü - Son Dakika

Doğum gününde ölümden döndü

Eskişehir'de motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yağmur sularının doldurduğu çukura giren Kazım Toran, doğum gününde ölümden döndü.

Eskişehir'de motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yağmur sularının doldurduğu çukura giren Kazım Toran, doğum gününde ölümden döndü.

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Eskişehir'deki yollarda bulunan çukurlar, trafikteki araç sürücülerini tedirgin etmeye devam ediyor. Sürekli bir tehlike arz eden çukurlarda, korkulan kaza geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Eskişehir'de yaşayan Toran geçtiğimiz haftalarda motosikleti ile yola çıktı.Onurlu Sokak ile İkiz Kavak Caddesi kesişiminde yağmur sebebiyle yolda bulunan ve yapılmayan çukurlar daha da derinleşerek su doldu. Çukurun derinliğini fark etmeyerek motosikleti ile geçmeye çalışan talihsiz adam, kaza yaptı. Kaza sonrasında gerekli yerlere şikayette bulunan 55 yaşındaki Kazım Toran, üstü kapatılmayan ve insanları canından edebilecek boyutlara ulaşan çukurların kapatılmadığını söyledi. Ayrıca kazaya sebep olan çukurun sadece toprak ile kapatıldığı görüldü.

Kaza günün anlatan Toran, "Olay Zincirlikuyu'dan Tepebaşı istikametine giderken yaşadım. Gelirken yağmur yapıyordu ve yağmur suları bu çukurun içine dolmuştu. Ben yağmur sularının dolması sonucu bu çukuru göremedim. Sağ tarafıma kaçamadım, parkın tretuvarları vardı. Trafik yoğunluğundan dolayı motorumla çukurun içine girince takla attım. Takla atınca vatandaşlar yardım etti ve hastaneye gittim. Orada adli vaka tutanağı tutuldu. Buranın bir an önce asfaltlanması gerekiyor. Toprak ile doldurmuşlar. Yarın yine yağmur yapıp toprak boşalınca, başka bir vatandaşın canı yanacak. Birde vatandaşlarımız böyle durumlarda yetkililere bildirirlerse önlemler alınır. İnsanlar kaza geçirmeden mutlu sağlıklı bir şekilde yaşarız" dedi.

"BURASI KAPATILMADAN ÖNCE DERİNLİĞİ 1 BUÇUK METREYDİ"

Yapılan ilk incelemelerde çukurun derinliğinin 1 buçuk metre olduğunu söyleyen Toran, "Polis arkadaşlar geldi. Olay yeri incelemeden geldiler. İnceleme yaptılar. Burası kapatılmadan önce derinliği 1 buçuk metre, genişliği ise 50 santimetreydi. Bir kamyon tekeri içeri giriyordu. Bunun önlemi hala alınmamış. Toprak ile üzeri kapatılmış. Asfalt yapılmamış. İkinci bir kazaya davetiye çıkarılıyor" diye konuştu.

(İHA)

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:37 Kaynak: İHA

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