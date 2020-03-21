Doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı - Son Dakika

Doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başkan Çöl'ün sağlık çalışanlarına sağlıklı atıştırmalık ikramı Başkan Çöl'ün sağlık çalışanlarını alkışlaması Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile röportajAfyonkarahisar'da doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başkan Çöl'ün sağlık çalışanlarına sağlıklı atıştırmalık ikramı

Başkan Çöl'ün sağlık çalışanlarını alkışlaması

Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile röportaj

Afyonkarahisar'da doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, doğum gününde personeliyle ilçe hastanesine pankartla gelerek sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kovid-19'a karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını, TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüşen "sağlık çalışanlarının alkışlanması" 3. gününde de devam etti.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile belediye çalışanları, maskelerini takarak saat 21: 00'de ilçe hastanesine "Canları pahasına görevleri başında olan tüm fedakar sağlık çalışanlarımızın yanındayız" yazılı pankartla geldi.

Özverili çalışmalarından dolayı hastanenin Sağlık Bakım Müdürü ve Başhemşiresi Ümran Alaybeyoğlu'na çiçek takdim eden Çöl, sağlık çalışanlarına da Sanjet A.Ş. tarafından üretilen kurutulmuş sağlıklı atıştırmalıklar ikram etti.

Hastane önünde sağlık çalışanlarını alkışlayan Çöl, hastane personelleriyle hep birlikte, "Biz sizin için buradayız bize destek için evde kalın" sözlerini söyledi.

Çöl, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon vermek için hastaneye pankartla geldiklerini söyledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koranavirüs (kovid-19) salgınıyla zor günler geçirdiğini dile getiren Çöl, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanımızın bizlere söylemiş olduğu ve bizlere ilettiği hassasiyetle sağlık çalışanlarımızın yanında olmaktan da son derece mutluyum. Bugün her ne kadar doğum günüm olsa da, milletimize hizmet etme yolunda her daim Sandıklı halkının yanındayız. Bizler tüm kamu kurum ve kuruluşlar olarak hizmete bir telefon kadar yakınız. Sizler yeter ki evinizde kalınız, biz sizlere her daim hizmet etmeye hazırız. Bu kötü virüs ve hastalığın tüm coğrafyalardan silinmesini cenab-ı Allah'tan istiyoruz."

Doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı

Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:15 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı         
13:28
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi         
08:24
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı         
08:23
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları         
07:56
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 05:41:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]