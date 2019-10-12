Son Dakika Haberleri: Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlandıBİLECİK(İHA)- Suriye 'de Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlandı.

Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

BİLECİK(İHA)- Suriye 'de Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlandı.

Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

Azez, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
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