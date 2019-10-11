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Doğum gününde şehit oldu

2 saat önce

Doğum gününde şehit oldu Şehit ateşi Bilecik'e düştüBİLECİK - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse düzenlenen havan saldırısında Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in şehadet haberi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine ateş düşürdü.

Doğum gününde şehit oldu

Şehit ateşi Bilecik'e düştü

BİLECİK - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse düzenlenen havan saldırısında Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in şehadet haberi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine ateş düşürdü. Şehidin öldüğü günün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen şehit oldu. Aslen Diyarbakırlı olan ailenin Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Evde yalnız olan anne Nezahat Bilgin'e oğlunun şehit haberini Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Baba Mustafa Bilgi'nin İstanbul'da çalıştığı, şehadet haberi üzerine Bozüyük ilçesine hareket ettiği öğrenildi. 4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi İkbak Apartmanında oturan ailenin hem evinin balkonuna hem de ilçedeki tüm evlere Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan şehidin hayatını kaybettiği gün doğum günü olduğu öğrenildi.

Doğum gününde şehit oldu

Bozüyük, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:39 Kaynak: İHA
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