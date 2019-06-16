Son Dakika Haberleri: Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk otumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sercan Bolat, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı.

Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk otumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sercan Bolat, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Sincan'da 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına giren Sercan Bolat (24) sınav esnasında fenalaşarak başını yere çarpmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sercan Bolat'ın cenazesi Ankara'da Adli Tıp Kurumundan alınarak Yozgat'ın Sorgun ilçesi Sivri Köyündeki baba ocağına getirildi. Helalliğin ardından ikindi namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazıyla Sercan Bolat'ın cenazesi köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. Son yolculuğuna uğurlanan Sercan Bolat'ın yakınları cenazede gözyaşlarına hakim olamazken, Bolat'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki Bolat'ın evli ve 20 günlük bir erkek çocuğunun olduğu öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:20 Kaynak: İHA
Yozgat, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Bolat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti YKS'ye geç kalan adaylar cezaevi nakil aracı ve polis otosuyla sınava yetiştirildi YKS'ye giren öğrencilere "Binali Yıldırım seti" dağıtıldı Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 22:03:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]