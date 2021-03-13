Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı - Son Dakika

Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı

13.03.2021 15:54

- Doğum gününde toprağa verildi.

- Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı

Tır faciasında hayatını kaybeden Semih Ural son yolculuğuna uğurlandı

Semih Ural'ın kaza sırasında telefonla görüştüğü Uğur Şahin:

-"Telefonda 35 saniye falan konuşabildik. 'Hadi be' dedi ve telefondan ses kesildi"

BURSA - Bursa'daki tır faciasında hayatını kaybeden fotoğrafçı Semih Ural, doğum gününde toprağa verildi. Semih Ural ile telefonda görüşürken kazaya tanıklık eden ortağı Uğur Şahin, "Telefonda 35 saniye konuştuk. "Hadi be" dedi. Sonrasında telefondan ses kesildi. Ölüm ona hiç yakışmadı. Doğum günü kutlu olsun" dedi.

Kaza, Bursa- Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü tır, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği 4 kişi hayatını kaybetti.

Feci kazadan sonra ortaya çıkan detay ise hayatını kaybeden profesyonel reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın doğum gününde toprağa verilecek olmasıydı. 1 çocuk babası Ural, doğum gününde Hamitler Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede ailesi, sevenlerini ve takipçileri Ural'ı yalnız bırakmadı.

Ölüm ona hiç yakışmadı

Fotoğrafçı Semih Ural'ın kaza esnasında telefonla görüştüğü iş ortağı Uğur Şahin, "Semih benim çok uzun yıllardır arkadaşım. Beraber iş yapıyoruz. Kaza yerine yakın bölgede beraber iş yaptığımız bir firma ziyaretine gitmiş. Görüşme sonrası dönerken beni aradı ve 35 saniye falan konuşabildik. 'Hadi be. Bu ne lan' dedi ve telefondan ses kesildi. Biraz bekledim telefon kapandı. Bir 15-20 dakika sonra tekrar aradım ama açmadı. Kısa süre sonra İnegöl'den bir firma beni aradı ve kazayı haber verdi. Sonrasında birkaç dostumu arayarak bilgi aldım ki olay yerinde vefat eden 3 kişiden biri Semih'miş. Çok güzel bir adamdı. Ölmek hiç yakışmadı ona. Bugün doğum günü. Dostluğumuz adına çok huzurluyum. Onu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü çok büyük acısını yaşıyorum ve doğum gününü kutluyorum" diyerek arkadaşına veda etti.

Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı
Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı
Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı
Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı
Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı
Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı
Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı
Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı
Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı
Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı
Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı

Cep Telefonu, Doğum, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğum gününde toprağa verildi...Kaza sırasında telefonla görüşen arkadaşı anlattı - Son Dakika


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