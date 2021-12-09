Üye Girişi
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ

09.12.2021 14:58

BURSA'da yeni yaşını kutladığı eğlenceden dönerken içinde bulunduğu aracın kontrolden çıkıp, metro yaya alt geçidine uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman (21), son yolculuğuna uğurlandı.

BURSA'da yeni yaşını kutladığı eğlenceden dönerken içinde bulunduğu aracın kontrolden çıkıp, metro yaya alt geçidine uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman (21), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Davut Can Duman, doğum gününü arkadaşları Alim O. (21), Sude D. (20) ve Hümeyra Eslem E. (20) ile birlikte bir eğlence mekanında kutladı. Daha sonra 4 arkadaş, Alim O. idaresindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç ile yola çıktı. İddiaya göre, İzmir Yolu Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç, yaklaşık 50 metre savrularak, bariyerlere vurup takla attıktan sonra ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp, Nilüfer Metro İstasyonu'nun yaya alt geçidine uçtu.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada, doğum gününü kutlayan Davut Can Duman yaşamını yitirdi. Sıkıştığı araçtan çıkartılan Sude D. ve Hümeyra Eslem E., AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla yakında bulunan Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayan sürücü Alim O. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alim O., tutuklandı. Hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilen Sude D. ile Hümeyra Eslem E.'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Kazanın ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Davut Can Duman'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Gürsu Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde baba Mustafa Duman'ın ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Bir kız kardeşinin olduğu belirtilen Can'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ

Hümeyra, Bursa, Metro, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu 15:17 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor 15:15 Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? 14:38 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Son Dakika Haberleri
15:27 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
15:15 Misafir dizisi bu akşam final yapıyor
15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu
15:09 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi
14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu
14:49 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor
14:43 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Misafir dizisi bu akşam final yapıyor Misafir dizisi bu akşam final yapıyor         
15:15
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak         
10:44
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:34:05. #1.13#
SON DAKİKA: DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DAVUT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement