Doğum gününde Tulum tatili

Son olarak sahilde çektiği kareleri Instagram sayfasına ekleyen Şallı, doğum gününü de orada eşiyle baş başa kutladı.

EBRU'YA BÜYÜK SÜRPRİZ

Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya Miami'de yaptığı jestle şaşırttı. Burada birkaç gün kalacak olan çiftten iş insanı, eşine romantik bir jest yaptı.

Özel bir uçak kiralayan Akkuş, uçağın kuyruğuna İngilizce, "You are the most beautiful woman. I love you" (Ebru Şallı dünyanın en güzel kadınısın. Seni seviyorum) yazdı. Sürpriz karşısında bir hayli mutlu olan Ebru Şallı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.