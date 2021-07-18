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DOĞUM GÜNÜNDE YENİ KARACİĞERİNE KAVUŞTU - Son Dakika

DOĞUM GÜNÜNDE YENİ KARACİĞERİNE KAVUŞTU

18.07.2021 11:48

İZMİR'de, beyin kanaması nedeniyle tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri, bir süredir organ bekleyen Ercüment İdik'e (50) nakledildi.

İZMİR'de, beyin kanaması nedeniyle tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri, bir süredir organ bekleyen Ercüment İdik'e (50) nakledildi. Doğum gününde yeni karaciğerine kavuşan İdik, "Bugün 50 yaşımı doldurdum ama hayata yeniden başlıyor gibiyim" dedi. Operasyonun ardından hastane personeli, İdik'e sürpriz yaparak, doğum günü pastası getirdi.

İzmir'de nakil bekleyen Ercüment İdik'e, beyin kanaması geçirip, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri, can aşısı oldu. Alınan karaciğer, Ercüment İdik'e doğum gününde takıldı. Operasyonu ise Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Adanır'ın ekipleri gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından hastane personeli, doğum günü olan Ercüment İdik'e düğüm günü pastasıyla sürpriz yaptı. Duygu dolu anlar yaşayan Ercüment İdik, "Bugün 50 yaşımı doldurdum ama hayata yeniden başlıyor gibiyim. Tanımadığım bir insanın benim için organını bağışlaması çok büyük bir lütuf. Ülkemizde maalesef organ bağışı bilinci çok eksik. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Dünya hali bir gün herkesin organa ihtiyacı olabilir. Ben sağlığımın değerini çok iyi anladım. Bundan sonra kendime çok daha dikkat edeceğim. Ayrıca ameliyat ekibine, doktorlarıma, benle gece gündüz ilgilenen hemşirelere sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi'nden Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen, "Yaklaşık 8 saat süren ameliyatın sonunda karaciğeri hastamıza başarılı bir şekilde naklettik. Ancak nakil işlemi sadece ameliyat ile sınırlı olmuyor. Hastanın bundan sonraki takip süreci de çok önemli. Multidisipliner olarak hastamıza destek vermeye devam ediyoruz. Ayrıca düzenli olarak hastamızın kan tahlilleri, ultrason görüntülemeleri gibi kontrollerini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz" dedi.

Daha önce kendisinin de karaciğer nakliyle hayata tutunduğunu belirten hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken de kısa bir süre önce aldıkları organ nakli ruhsatının ardından ilk operasyonunu gerçekleştiğini belirtti. Organ naklinin büyük bir disiplin ve ekip çalışması gerektiren modern tıbbın en karmaşık alanlarından olduğunu söyleyen Op. Dr. Beken, "Yıllar önce İzmir'de yaşadığım nakil deneyiminden sonra bu güzel kente organ naklinin yapılabileceği modern bir hastane kurmanın kararını almıştık. O kararın ne kadar doğru olduğunu, bugün benim gibi sağlığına kavuşan hastaları gördükçe daha iyi anlıyorum. Eğitim ve araştırma hastanesi olduktan sonra aldığımız ruhsat ile karaciğer ve böbrek nakli yapmaya başladık. Hedefimiz, modern alt yapımız ve nakil konusunda deneyimli hekimlerimizle birlikte bölgenin organ nakli üssü olabilmek" diye konuştu.

BAĞIŞ SAYILARI DÜŞTÜ

Organ naklinde başarılı sonuçlara ulaşmak için toplumsal bir dayanışmanın olması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Beken, "Sağlık Bakanlığı tarafından verilen rakamlara göre Türkiye'de 24 bin 990 kişi organ bağışı bekliyor. Bin 716 hasta karaciğer nakli, 20 bin 880 hasta ise böbrek nakli için sırada bekliyor. Maalesef Covid 19 salgını nedeniyle geçen yıl nakil işlemlerinde yüzde 50 düşüş yaşandı. Aşılamanın hız kazanması ve pandeminin yavaşlaması ile birlikte bu rakamların yükseleceğini düşünüyorum. Nakil bekleyen hastalar için daha fazla gönüllüye ihtiyaç var. Unutulmamalı ki bir gün herkesin organ nakline ihtiyacı olabilir" ifadelerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜNDE YENİ KARACİĞERİNE KAVUŞTU
DOĞUM GÜNÜNDE YENİ KARACİĞERİNE KAVUŞTU
DOĞUM GÜNÜNDE YENİ KARACİĞERİNE KAVUŞTU
DOĞUM GÜNÜNDE YENİ KARACİĞERİNE KAVUŞTU

Genel Cerrahi, Hastane, Doğum, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞUM GÜNÜNDE YENİ KARACİĞERİNE KAVUŞTU - Son Dakika


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