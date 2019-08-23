Son Dakika Haberleri: Doğum gününden bir gün sonra kazada öldü
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Doğum gününden bir gün sonra kazada öldü

11 dakika önce

Muğla'da ticari taksinin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Doğum gününden bir gün sonra kazada öldü, System.String[]

Muğla'da ticari taksinin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı araç Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde seyir halinde iken 4 yaşındaki Ceylan Pınaraltı'yı aracın altına alarak sürükledi.


Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine 112 ambulansı ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Ceylan Pınaraaltı'nın bir gün önce 4'üncü yaş gününü kutladığı öğrenildi. Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Halime Keser jandarma tarafından gözaltına alındı. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:17 Kaynak: İHA
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