Doğum gününü dostlarıyla kutladı

Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı

Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" dedikten sonra intihar etti

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır