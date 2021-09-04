Doğum gününü dostlarıyla kutladı

Evo Holding kurucularından olan Evrim Yaşlak
, kardeşi Evren Yaşlak
ile özel olarak koordine ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Partide Evrim Yaşlak'ın elbisesi Aydın
Göynü imzası taşırken, pastası Pastam Burada ekibi tarafından özel olarak tasarlandı.Yaklaşık 60 özel davetlinin katılımıyla gerçekleşen doğum günü, adeta bir görsel şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı ve Teo Demir'in özel olarak organize ettiği organizasyon tüm gelenlerden büyük ilgi gördü.Evrim Yaşlak'ın doğum günü partisinde, erkek kardeşi Evren Yaşlak 50.000 TL'lik Hublot marka saat hediye etti. Yaşlak'ın yakın dostları olan Umut Akyürek
, Oktay Ertuğrul, Seren Uzun
ve Ayça Gürsaçer gecede sahne aldı. Gecenin tüm video ve resimlerini de ünlü fotoğrafçı Levent Çekiç üstlendi.