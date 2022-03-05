Doğum gününü kutladılar, doğduğuna pişman ettiler - Son Dakika
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Doğum gününü kutladılar, doğduğuna pişman ettiler

05.03.2022 11:31

Doğum gününü kutladılar, doğduğuna pişman ettiler Arkadaşları doğum gününde yangın söndürme tüpü sıktı, kafasında yumurta kırdı Esenyurt'ta sıra dışı doğum günü kutlaması ilginç görüntülere sahne oldu.

Doğum gününü kutladılar, doğduğuna pişman ettiler

Arkadaşları doğum gününde yangın söndürme tüpü sıktı, kafasında yumurta kırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sıra dışı doğum günü kutlaması ilginç görüntülere sahne oldu. Arkadaşları tarafından yangın tüpü ve yumurtalı doğum günü sürpriziyle karşılaşan genç, neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşları tarafından sıra dışı bir doğum günü kutlaması yapılan "Erkan" isimli genç, sürpriz karşısında neye uğradığını şaşırdı. En mutlu gününde arkadaşları tarafından üzerine yangın tüpü sıkılan ve kafasında yumurta kırılan doğum günü mağduru, yapılan tüm şakalara rağmen gülmeye devam etti. Sonrasında gelen doğum günü pastasının üzerindeki mumları da üfleyen vatandaş, arkadaşlarının eğlencesinden yine kurtulamadı. Bu seferde pastalı saldırı ile karşılaşan doğum günü mağduru, çareyi kaçmakta buldu. Yaşanan o sıra dışı doğum günü partisi ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğum gününü kutladılar, doğduğuna pişman ettiler
Doğum gününü kutladılar, doğduğuna pişman ettiler
Doğum gününü kutladılar, doğduğuna pişman ettiler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Doğum gününü kutladılar, doğduğuna pişman ettiler - Son Dakika


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