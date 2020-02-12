Doğum hastasının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti - Son Dakika

Doğum hastasının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

VAN'ın Muradiye ilçesinde, yolu kardan kapanan Gültepe Mahallesi'nde doğum sancısı başlayan Fatma Hasar (22), karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren mücadelesi ile yolun açılmasının ardından sağlık ekiplerince evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Muradiye ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Han mezrasında oturan Fatma Hasar'ın doğum sancıları başladı. Mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle, Hasar'ın yakınları telefonla yetkililere ulaşarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından mezra yolu ulaşıma açtıktan sonra sağlık ekipleri, Hasar'a ulaştı. Hasar'ı alan ambulans, mahalle yolunda bir süre ilerledikten sonra kara saplandı. Kara saplanan ambulans, yine karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra Hasar'ı Muradiye Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Öte yandan, Gürpınar ilçesi Kırgeçit Mahallesi, Muradiye ilçesi Sürüyolu Mahallesi ile Çaldıran ilçesi ve İpekyolu ilçesi Gövelek Mahalle yollarında mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaş, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarılarak gidecekleri yere ulaşmaları sağlandı.