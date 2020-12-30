Doğum için gün sayıyor! Meryem Uzerli'den hamile pozu
30.12.2020 09:32
Berlin'de Urban Ruths'un fotoğrafladığı Uzerli kız bebek bekliyor.
Berlin'de Urban Ruths'un fotoğrafladığı Uzerli kız bebek bekliyor. Ocak ayının ilk haftası doğum yapması beklenen ünlü oyuncunun 6 yaşında Lara isimli bir de kızı bulunuyor.
Bebeğin babasının ismini söylemedi
Sevgilisi ile bebek beklediğini söyleyen Uzerli, "5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" şeklinde konuştu. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.
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