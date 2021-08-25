Doğum kilolarından eser kalmadı

Soner Sarıkabadayı'nın eşi Madelein Lopez Camelo son haliyle dikkat çekti. 2015 yılında Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen model, bikinili karesini yayınladı. Geçtiğimiz ekim ayında oğlu Hasan Matias'ı kucağına alan Camelo'nun doğum kilolarını verdiği görüldü.

Pandemi nedeniyle ayrıca düğünlerine hem de oğullarının doğumuna gelemeyen ailesini ziyaret eden Soner Sarıkabadayı, Kolombiyalı eşine Mersin'i gezdirmeye devam ediyor. Model, Mersin'de deniz keyfi de yaptı.