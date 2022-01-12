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"Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti - Son Dakika

"Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti

12.01.2022 16:57

Ankara'da 'doğum koçu' ile evde doğum yapmaya çalışan kadın, bebeğin sıkışması nedeniyle acil servise kaldırıldı. Bebeğin oksijensiz kalması nedeniyle vefat ettiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumartesi günü akşam saatlerinde 41 haftalık hamile olan Ö.G.'nin evde doğum sancıları başladı. Evde ismi öğrenilemeyen "doğum koçu" tarafından gerçekleştirilen doğum sırasında bebeğin, başı önde olması gerekirken, ayaklarının önden geldiği görüldü. Ters doğum (makat doğum) nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

BEBEK DOĞUM KANALINDA KALDI

Ö.G., eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede, doğumun ters gerçekleştiği ve bebeğin doğum kanalında kaldığı tespit edildi. Ö.G., ameliyata alınırken, doğum sırasında bebeğin uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

TERS GELEN BEBEK DOĞUM SIRASINDA MORARMIŞ

Evde 'doğum koçu' tarafından gerçekleştirilen doğum sırasında bebeğin önce bacaklarının hareket ettiği; ancak daha sonra morarmaya başladığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğum koçu ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti
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Cumartesi, Doğum, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Doğum koçu' ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti - Son Dakika
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