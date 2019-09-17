Son Dakika Haberleri: Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir
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Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir

1 saat önce

Araştırmacılar doğum kontrol hapı kullanımının tip 2 diyabet riskini artırabileceğini belirledi.

Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir, System.String[]

Araştırmacılar doğum kontrol hapı kullanımının tip 2 diyabet riskini artırabileceğini belirledi.

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneğinin (EASD) İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan yıllık toplantısında sunulan 22 yıllık araştırmaya 80 binden fazla kadın katıldı.

Araştırmada tip 2 diyabet gelişimi riskinin doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda kullanmayanlara göre yüzde 33 daha fazla olduğu saptandı.

Fransa'daki Avicenne Hastanesinden Dr. Sopio Tatulashvili, 1992-2014 yılları arasında 83 bin 799 kadının yaş, kilo, sigara alışkanlığı, fiziksel aktivite, eğitim düzeyleri gibi unsurların incelendiği araştırmaya göre doğum kontrol hapı kullananlarda kullanmayanlara göre tip 2 diyabet gelişimi riskinin daha fazla olduğunu belirtti.

Tatulashvili, aile geçmişinde diyabet hastalığı bulunanlar, kilolu ya da obezlerin ve polikistik over sendromu tanısı konmuş hastaların da tip 2 diyabete yakalanma risklerinin daha da fazla olduğunu ifade etti.

Çalışmada ayrıca ergenliğe 14 yaşında ve daha sonra girenlerde, ergenliğe 12 yaş ve daha erken girenlere göre tip 2 diyabet gelişimi riskinin yüzde 12 daha az olduğu kaydedildi.

Ayrıca 52 yaşından sonra menopoza giren kadınlarda tip 2 diyabet riski gelişiminin daha erken yaşta girenlere göre yüzde 30 daha az olduğu ortaya kondu.

İspanya, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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