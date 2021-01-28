Doğum sancıları başlayan kadın için seferberlik - Son Dakika

Doğum sancıları başlayan kadın için seferberlik

28.01.2021 16:07

Doğum sancıları başlayan kadın için seferberlik Hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulansın imdadına karla mücadele ekibi yetişti Köyden alınan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğum sancıları başlayan kadın, sağlık ekiplerinin 3 saatlik çalışması...

Doğum sancıları başlayan kadın için seferberlik

Hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulansın imdadına karla mücadele ekibi yetişti

Köyden alınan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğum sancıları başlayan kadın, sağlık ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde doğum sancıları başlayan Selvihan Çakmaz'ın yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Hemen yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışından dolayı köye yakın bir yerde mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye UMKE ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yönlendirildi. Yürütülen çalışmalar sonucu ambulans bulunduğu yerden kurtarılarak köye ulaştı. Hemen hastaya ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hamile kadın Çakmaz ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamile kadının eşi Özal Çakmaz, ekiplere teşekkür ederek, "Herkes bizim için seferber oldu. Eşim dünden beri çok rahatsız. Şükürler olsun Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin yolu açmasıyla sağlık çalışanları köye ulaştı. İlk müdahalenin ardından şimdi hastaneye gidiyoruz" dedi.

Doğum sancıları başlayan kadın için seferberlik
Doğum sancıları başlayan kadın için seferberlik
Doğum sancıları başlayan kadın için seferberlik
Doğum sancıları başlayan kadın için seferberlik

Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Doğum sancıları başlayan kadın için seferberlik - Son Dakika


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