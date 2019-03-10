Doğum Sancıları Tutan Kadın, Askeri Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
1 saat önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde doğum sancıları tutan kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
BİNGÖL'ün Karlıova
ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde doğum sancıları tutan kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyünde doğum sancıları tutan kadının yakınları, 112 Acil'i arayarak ambulans talebinde bulundu. Ancak köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle ambulans bölgeye gidemedi. Bunun üzerine Bingöl Valiliği
, Milli Savunma Bakanlığı
'ndan helikopter talep etti. Kara Kuvvetler Komutanlığı'na ait helikopter, köye giderek ismi açıklanmayan kadını alıp, Bingöl Devlet Hastanesi
'ne götürdü.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:08 Kaynak: DHA
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