Doğum Sancısı Çeken Kadın Karla Mücadele Ekiplerinin 3 Saatlik Çalışması ile Hastaneye Yetiştirildi

Doğum sancısı çeken kadın karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile hastaneye yetiştirildiADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde doğum sancıları tutan kadına ulaşmak için ekipler seferber oldu.

Doğum sancısı çeken kadın karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile hastaneye yetiştirildi



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde doğum sancıları tutan kadına ulaşmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik İlçesi Zeynel Aslan Mahallesinin Millek Mezrasında yaşayan hamile kadın E.S, sabahın erken saatlerinde doğum sancısı tuttu. Sancıları artan kadın için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri paletli ambulans ile yola çıktı. Bir süre yolda ilerleyen sağlık ekipleri kar nedeniyle kapalı olan yol ilerleyemeyince, sağlık ekipleri karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede kapalı olan bölgeye gelen iş makineleri 30 kilometrelik yolda yaklaşık 3 saat boyunca kar temizleme çalışması yürüttü. Sincik Belediyesine ait iş makinesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yol kardan temizlenirken, sağlık ekipleri E.S'ye ulaşıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.S., ilk olarak Sincik Devlet Hastanesine ardından da Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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